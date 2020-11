Pinto da Costa lembra público na Fórmula 1 e faz mira à DGS e ao primeiro-ministro

Presidente do FC Porto volta a abordar a questão do público nos estádios e tece duras críticas.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, voltou a tecer críticas à Direção Geral da Saúde e ao Governo a propósito da questão da ausência de adeptos nos estádios.

Depois de vários testes-piloto realizados no futebol português, a realização dos mesmos ficou em suspenso devido ao aumento de casos de covid-19 em Portugal, assim como a entrada em vigor do estado de emergência, mas o líder do clube azul e branco lembra a realização de outros eventos, com público, para colocar António Costa em ponto de mira.

"Incompreensivelmente, voltámos a jogar a à porta fechada frente ao Marselha. A UEFA autorizava que fosse ocupada 30% da lotação do estádio nesse jogo, mas a DGS contentou-se com 0%. Esta decisão é completamente absurda se compararmos com o que acontece noutras realidades. Sabemos que no verão houve público em touradas, comícios políticos, espetáculos de música e de comédia, alguns até com o Presidente da República e o primeiro-ministro na plateia. Sabemos que há pouco tempo houve uma corrida de Fórmula 1 no Algarve com 27.500 pessoas a assistir", começa por referir Pinto da Costa, que dá o exemplo concreto da cidade do Porto:

"O mais inaceitável, o maior exemplo da discriminação dedicada ao futebol, foi o que se passou no Porto, a mesma cidade onde não pôde haver público no jogo com o Marselha, dias depois desse encontro. Na Super Bock Arena - que, ao contrário do Estádio do Dragão, é um espaço fechado -, houve espetáculos do Paulo Gonzo, da Áurea e do Fernando Rocha com 40% da lotação, um deles no mesmo domingo soalheiro em que o FC Porto recebeu o Portimonense com as bancadas vazias", acrescenta.

Pinto da Costa fala mesmo em "posições oscilantes, incompreensíveis e perigosas", apontando a Graça Freitas, diretor geral da Saúde, e António Costa.

"Ninguém é capaz de compreender que depois de tantas experiências com resultados positivos em vários estádios de futebol - recintos abertos com as melhores condições possíveis -, se persista numa política que conduz à asfixia dos clubes e que é limitativa dos direitos dos adeptos. (...) Isto só é possível porque, na origem destas posições, está alguém que em janeiro afirmava que 'não há grande probabilidade de chegar um vírus destes a Portugal" e que em março dizia às pessoas que não valia a pena usarem máscara, porque transmitia uma 'falsa sensação de segurança'. (...) Isto só é possível porque o primeiro-ministro continua a ser a única pessoa que leva a sério quem tem estas posições oscilantes, incompreensíveis e perigosas", remata.