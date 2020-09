Fotografia: Futebol Clube do Porto

Sérgio Conceição eleito Treinador do Ano pela segunda vez na carreira.

Pinto da Costa entregou esta segunda-feira o Dragão de Ouro para Treinador do Ano a Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto venceu o prémio pela segunda vez na carreira, sendo o primeiro a alcançar esse feito no que toca ao futebol.

"É com imensa satisfação que entrego mais uma vez o Dragão de Ouro a Sérgio Conceição. É o segundo que tem, sei que ele tem o objetivo de ganhar tantos Dragões de Ouro como o número de filhos que tem, que são cinco. Espero que seja o segundo de uma série de cinco", afirmou o presidente do FC Porto na entrega do prémio.