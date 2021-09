Pinto da Costa lembra "intervenção decisiva" de Jorge Sampaio para o Estádio do Dragão

Mensagem do presidente dos dragões transmitida pela FC Porto TV.

Pinto da Costa, em mensagem transmitida na FC Porto TV, deixou as condolências à família de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República que faleceu esta sexta-feira aos 81 anos.

O presidente dos dragões lembrou que Jorge Sampaio acompanhou a comitiva do clube a Sevilha, para a final da Taça UEFA, que o FC Porto acabou por conquistar, em triunfo sobre o Celtic, e a "intervenção decisiva" no projeto do Estádio do Dragão.

"Tenho que em primeiro lugar lamentar o desaparecimento de tão ilustre personalidade, que teve uma vida notável ao serviço de Portugal e lamentar também a perda do homem junto dos seus familiares, nomeadamente junto da sua esposa Maria José Ritta, por quem eu tenho uma grande consideração. Foi Dragão de Honra do FC Porto em 1998, assim como o falecido presidente Jorge Sampaio, em 1999", começou por dizer.

"Tenho as melhores recordações dele, lembro-me que nos acompanhou a Sevilha e viveu com grande entusiasmo o nosso sucesso na Taça UEFA. E lembro-me também da importância que teve naquele estúpido incidente com o então presidente da câmara Rui Rio, que nos ia tramando em todo o projeto do Estádio do Dragão.

"A sua intervenção foi decisiva, porque juntou os vários responsáveis e foi muito importante para que se reatasse o trabalho e hoje pudéssemos estar aqui no Estádio do Dragão a viver momentos fantásticos. Recordo com muita saudade. Os meus sentimentos, é a lei da vida, mas a memória dele vai ficar para sempre junto de todos nós", concluiu o presidente do clube azul e branco