Pinto da Costa junto de Sérgio Conceição à saída do estádio

Momento presenciado pelos jornalistas na zona mista depois do Benfica-FC Porto (2-0) da Supertaça

Pinto da Costa e Sérgio Conceição surgiram juntos na zona mista do Estádio Municipal de Aveiro, momentos depois do FC Porto perder, por 2-0, com o Benfica na Supertaça.

Um momento cujo valor é amplificado por ser depois de uma derrota e, nesta quarta-feira, pela recusa do treinador portista sair do campo depois de ser expulso, já na fase de compensação do jogo.