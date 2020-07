Pinto da Costa, jogadores, ex-capitães e não só: as reações ao título do FC Porto

FC Porto sagrou-se campeão nacional e fez a festa no relvado do Dragão

FC Porto sagrou-se campeão nacional de futebol pela 29.ª vez.

O triunfo sobre o Sporting, no clássico da 32.ª jornada da I Liga, carimbou matematicamente a conquista do 29.º campeonato nacional para o FC Porto.

Após a partida, as reações de jogadores e equipa técnica sucederam-se, com Pinto da Costa a falar pouco depois no Porto Canal.

A festa foi feita no relvado do Estádio do Dragão e, já na manhã desta quinta-feira, a grande maioria dos futebolistas azuis e brancos recorreram às redes sociais para assinalar a vitória na I Liga. Pode conferir seguindo a ligação abaixo:

Mas não só dos nomes do presente se fizeram as celebrações portistas: nomes do passado recente, como o treinador André Villas-Boas e os ex-capitães Lucho González e Héctor Herrera também reagiram. Iker Casillas esteve no relvado do Dragão a festejar com os ex-colegas de equipa e também publicou uma extensa e emotiva mensagem.

A terminar, há uma imagem que circula nas redes sociais: Maxi Pereira esteve na Avenida dos Aliados e tirou fotografias com adeptos do FC Porto. Sérgio Conceição, por sua vez, espalhou euforia entre os adeptos do FC Porto à saída do Estádio do Dragão, já durante a madrugada. Os filhos do treinador, Francisco, Moisés e Rodrigo Conceição, deram os parabéns ao pai nas redes sociais.