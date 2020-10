Pinto da Costa: "Já tinha sido assumido que o FC Porto teria de gerar muito mais receita"

Presidente do FC Porto fez um balanço do mercado de transferências que encerrou na semana passada.

Foi há pouco mais de uma semana que o mercado de transferências encerrou com muita atividade do FC Porto, que, no derradeiro dia da janela, anunciou a contratação de três reforços: Sarr, Felipe Anderson e Grujic.

Esta quarta-feira, na página que assina mensalmente na revista "Dragões", Pinto da Costa fez um balanço da ação do clube nessa mesma janela, mostrando-se otimista para o futuro.

"Já tinha sido assumido, na sequência da não participação na Liga dos Campeões da temporada passada e do impacto do confinamento e das medidas que se lhe seguiram no mundo do desporto, que neste verão o clube teria de gerar muito mais receita do que despesa. Tendo em conta a queda nos últimos meses da quantidade de transações por valores significativos, isso podia não ser fácil, mas mais difícil seria conseguir fazê-lo sem colocar em causa a competitividade da equipa. Felizmente, foi isso que aconteceu", começa por referir o presidente do FC Porto.

"Conseguimos chegar ao dia 6 de outubro mantendo a esmagadora maioria dos atletas que mais contribuíram para a conquista da dobradinha da temporada passada e ainda lhes juntámos mais alguns de indiscutível valor, em todas as posições do campo, uns mais jovens e outros mais experientes, uns mais conhecedores da realidade portuguesa e outros com um percurso internacional relevante. As expectativas para o futuro, por isso, não podiam deixar de ser as melhores", acrescentou Pinto da Costa, aproveitando para endereçar os parabéns a Amaro Antunes e à W52-FC Porto pela vitória na Volta a Portugal 2020.

A concluir, Pinto da Costa exalta a entrega dos Dragões de Ouro de uma forma diferente da habitual, devido à pandemia de covid-19, à base de "boa vontade e inteligência". "Oxalá outros soubessem seguir os nossos exemplos", rematou o dirigente máximo dos azuis e brancos.