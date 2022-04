Ramalho Eanes com Pinto da Costa

Declarações de Ramalho Eanes reproduzidas pelo Porto Canal a propósito dos 40 anos de presidência de Pinto da Costa.

Lembranças: "Pinto da Costa tinha acabado de ser eleito para a presidência do FC Porto e pediu-me uma entrevista ao então Presidente da República, que era eu. Recebi-os e Pinto da Costa impressionou-me pela autoconfiança e inteligência posta na abordagem das questões relativas ao clube. É um facto demonstrativo da capacidade de liderança de Pinto de Costa e é demonstrado pelos resultados que todos conhecemos e com dimensão internacional, mas também pela gestão que Pinto da Costa tem, com um apoio maioritário. Não se podem enganar em eleições durante 40 anos."

Amizades: "É muito leal às amizades, não as faz por conveniência, faz por motivos desportivos e mantém-se leal quando delas não pode esperar nada."