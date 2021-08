Pinto da Costa: "Houve pessoas a tentar desviar o Wendell com ofertas para inglês ver"

Wendell com Pinto da Costa

Presidente do FC Porto revela tentativa de desvio do lateral brasileiro do Dragão.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, revelou esta quinta-feira, após o anúncio oficial de Wendell como jogador dos dragões, que "houve pessoas a tentar desviar" o lateral-esquerdo do Dragão "com ofertas para inglês ver".

"Era um jogador de quem tínhamos ótimas referências, estava há muito tempo referenciado e aprovado pelos nossos técnicos, portanto fizemos um trabalho tranquilo para que o seu ingresso no FC Porto fosse uma realidade. Quero mostrar a minha satisfação porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, para tentar estragar o negócio", começou por referir o líder do emblema azul e branco, realçando a "vontade demonstrada" pelo jogador que representava o Bayer Leverkusen.

"Quero realçar a vontade que o Wendell demonstrou em preferir o FC Porto a outro clube e salientar a maneira exemplar e de cumprimento da palavra dada ao FC Porto dos seus empresários, que foram realmente um exemplo que toda a gente devia seguir. Compreendo que toda a gente pode querer fazer um negócio, mas há limites para se compreender. Quando um negócio já está feito, não vale tudo para tentar impedir que qualquer negócio seja feito", frisou Pinto da Costa, antes de concluir: "Este fizemo-lo por vontade própria, mas fizemo-lo também porque o jogador e os seus empresários foram pessoas de palavra, de grande caráter e é disso que o FC Porto precisa cada vez mais. Estou satisfeito, não só pelas referências que temos em termos futebolísticos do seu valor, mas pela sua maneira de ser. Tive o prazer de lidar com homens com 'H grande' durante este processo", rematou o presidente dos dragões.

Wendell assinou contrato válido até 2025 pelo FC Porto. De recordar que o jogador canarinho, de 28 anos, chegou a ser apontado ao Benfica.