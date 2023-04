Pinto da Costa: "Houve erros, nem preciso de falar no V. Guimarães-Benfica ou no Vizela-Benfica"

Declarações de Pinto da Costa à margem da cerimónia da renovação de Pepe

Espera que o campeonato se resolva dentro do relvado? "Eu espero que sim, agora, naturalmente que erros sempre houve. E aquilo que digo no meu editorial é fazer votos que não haja erros que influenciem resultados, como já houve este ano e toda a gente sabe. Eu não disse que houve erros de propósito, nem erros por desonestidade, existem erros. Porque errar é humano. Agora, que houve erros vocês sabem muito bem. Nem vos preciso de falar no V. Guimarães-Benfica, ou no Vizela-Benfica... São erros. Mas os erros de Vizela, o árbitro considero-o um dos melhores árbitros portugueses e ponho as minhas mãos no fogo pela sua honestidade. Não estou a criar mau ambiente, não ponho em causa a seriedade de ninguém. Espero é que não haja erros."

Teme possível intoxicação no que diz respeito à decisão do título? Espera um final de temporada tranquilo? "Eu acho que sim, espero isso e da parte do FC Porto, as pessoas apenas reagem a respostas. Reagimos às declarações de Fernando Seara, presidente da MAG do Benfica, como acho que essa intoxicação que existe nem sequer é dos clubes, é dos tais 'paineleiros' que fazem os programas chamados desportivos que, de desporto, não têm nada. Esses é que incendeiam o futebol português. Não me compete calá-los ou deixar de calar. Se acham que é isso que ajuda o futebol português, continuem."