Pinto da Costa: "Há pessoas que dirigem conforme a comunicação social, eu detesto isso"

Pinto da Costa foi um dos oradores no XIII Congresso Nacional de Cirurgia Ambulatória, que decorre na Fábrica Santo Thyrso até este sábado

Bom líder é aquele que trabalha para os outros: "Um bom líder é o que cumpre o seu projeto. E um projeto para ter dignidade tem de ser em benefício dos outros."

Sobre dias maus: "Temos de, no dia seguinte, levantar-nos para ter anos melhores. Não podemos ficar a carpir mágoas, nem a chorar derrotas, temos é que pensar no dia seguintem como vamos virar e melhorar."

E quando está toda a gente contra si.: "Não tenho redes sociais, aqueles programas dos famosos 'paineleiros' não ouço, portanto... Há pessoas que dirigem conforme a comunicação social, e detesto isso. Se decidirem malhar no ministro da Saúde, se calhar ele tem de ir embora. Não, não tem. Tem é de cumprir a sua missão. Não me afeta nada. Fico mais atrapalhado quando, por vezes. dizem bem de mim, do que quando falam mal. Acho que não mereço, quando falam mal é zero para mim. Leio os títulos, rio-me de alguns e evito não ler o resto para não perturbar o que tenho na minha mente."

Empatia e compaixão: "Compaixão é um sentimento que não devemos ter. Aqueles que nos merecem compaixão, devem ser tratados para que não mereçam a nossa compaixão. Não tenho compaixão por ninguém, posso gostar mais ou menos, mas toda a gente que viva com seriedade e dignidade não merece compaixão, quando muito merece ser ajudado, mas não é com compaixão."

Sobre liderança: "Um líder para estar bem tem de sentir que aqueles que lideram estão felizes. Tenho a certeza que o senhor ministro da Saúde se incomoda por ver que os enfermeiros são tão mal pagos. Não é verdade? Se está na mão dele resolver? Não está. Mas que tem essa preocupação, sei que tem."

Líder não pode demonstrar vulnerabilidade: "Tem de seguir em frente e não pode ceder por maiores que sejam as contrariedades ou ataques. Não quero entarr em política, mas o nosso Primeiro-Ministro mostrou que é um líder, nem é preciso dizer quando. Não pode ter a sua equipa e, só porque alguém não gosta dele ou diz mal, põe-o de lado. Tem de se manter a equipa coesa e ajudar quem está em dificuldades".