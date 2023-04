Pinto da Costa: "Há fanáticos que continuam a anunciar a nossa morte"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Presidente do FC Porto lembra a fibra do clube e disparou contra as "capas mentirosas" e os "artigos venenosos".

Após 41 anos na liderança do FC Porto, Pinto da Costa continuar a constatar que "há coisas que nunca mudam" na hora de analisar o desempenho da equipa, que está novamente mais próxima do topo da classificação do campeonato.

"O FC Porto está há décadas a dar provas de que é um clube com uma fibra incomparável, que nunca desiste dos objetivos enquanto é realista alcançá-los e que dá tudo para ganhar todos os jogos, independentemente de pela frente estarem adversários com muita qualidade. Mesmo assim, há um conjunto de fanáticos, quase todos entrincheirados na imprensa de Lisboa, que enquanto estamos vivos continuam a anunciar a nossa morte", escreve o presidente portista na página que assina na edição de abril da revista "Dragões".

Pinto da Costa recorda que os azuis e brancos são "os campeões em título dos quatro troféus nacionais" e que, além de já terem ganho a Supertaça e a Taça da Liga esta época, ainda estão "a lutar por mais dois". Factos que, no entender do líder portista "nem as capas mais mentirosas, nem os artigos mais venenosos" conseguirão "subverter e mascarar a realidade".