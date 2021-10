Pinto da Costa: "Há clubes que por serem de magnatas ou de países podem gastar o que quiserem"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu uma entrevista à TSF esta quarta-feira

O sonho de ver o FC Porto noutra final europeia: "Tenho. Na época passada esteve quase, merecíamos. Mas continuo a ter esse sonho. É muito difícil, mas quando lá chegamos das outras duas vezes era tão difícil como agora."

Mais difícil vencer agora: "Sim, no sistema atual e com as possibilidades que outras equipas têm... O FC Porto e outras equipas têm de estar cingidas ao fair-play, não podem contratar mais do que vendem, estão limitadíssimos. Outros clubes por serem de magnatas ou de países até, podem gastar o que quiserem porque depois simulam um contrato de publicidade pelo valor que têm de cobrir os gastos, e esta tudo bem. O FC Porto e outros clubes estão em plano de desigualdade. Mas também éramos mais pequenos e tínhamos orçamentos menores das outras vezes e vencemos"