Pinto da Costa: "Gosto mais de os ouvir a falar e a dizer mal de mim"

Declarações de Pinto da Costa, que este sábado inaugurou, de forma oficial, a Casa do FC Porto em Penafiel

Elogios e desconfiança: "Compreenderão que, ao fim de 40 anos como presidente do FC Porto, é-me difícil dizer algo de novo. Mas verifico hoje, e já o tinha dito hoje à tarde aos diretores que vieram comigo para aqui, que continuo a sentir a mesma emoção e o mesmo sentido de fervor clubista numa deslocação como a de hoje, como há 40 anos sentia quando o fiz pela primeira vez. Vocês proporcionaram-me um dia muito feliz. Não gosto, sinceramente, e, como dizem os brasileiros, fico sem jeito quando me fazem muitos elogios. Gosto mais de os ouvir a falar e a dizer mal de mim. Dá-me um gozo enorme. É por isso que, às vezes, ligo a CMTV."

Juventude e FC Porto: "A grande alegria que levo daqui hoje é ver tantos jovens, tantas crianças, já no rumo do Dragão. É sinal da homenagem que tenho de dar aos mais velhos, que no tempo em que pouco ganhávamos, e aos mais novos quando começámos a ser melhores, conseguiram passar esses tempos em vitórias e conseguiram transmitir aos filhos e netos um sentido de amor e de parceira e vivência do FC Porto. Hoje, com a inauguração da Casa do FC Porto de Penafiel, acho que se deu um passo importante."

Pessoa e FC Porto: "Fernando Pessoa disse: 'não sou nada, nunca serei nada, nunca quererei ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo'. Não sou nada como ninguém é nada. Isolados não somos nada. Mas em conjunto, unidos como hoje aqui estamos, nós e eu em particular, continuo a ter todos os sonhos do mundo. Os meus sonhos são que o FC Porto seja cada vez maior. Que seja cada vez mais um clube de gente que quer ajudar o próximo. De gente que no espírito provocar a felicidade em todos. Há muita gente que vai para a Avenida dos Aliados ou para as praças das suas terras festejar quando o FC Porto vence e que, se calhar, se não existisse o FC Porto, não teriam razão nenhuma para sorrir, dadas as grandes dificuldades que muita gente tem. É isso que temos de ter sempre na memória. Queremos ganhar, mas não é por nós. É pela glória do FC Porto, para acrescentar algo à sua história, mas sobretudo para proporcionar felicidade aqueles que precisam de nós. Senti hoje que esse é um dos motivos que inspirou o seu trabalho [n.d.r falando para o presidente da Casa do FC Porto de Penafiel]."

Objetivos da Casa: "Levo-vos a todos no coração. Nunca esquecerei a maneira como me receberam aqui, como na Câmara Municipal de Penafiel e na Casa do FC Porto de Penafiel. Vocês podem ter a certeza: a vida é uma corrida que tem princípio e fim e nós não sabemos quando vai acabar. Mas todos temos de ter no pensamento: enquanto tivermos vida e saúde, não podemos ser egoístas. Temos de lutar para que o mundo seja melhor. Para que não haja gente a dormir nas ruas. Para que não haja crianças sem o mínimo indispensável como todos queremos dar aos nossos filhos. Essa é uma das funções que esta casa, que com muito amor hoje abriram, vai ter como missão."

União: "Por isso, que conto com todos vós para que esta casa seja a número 1, para que esta casa seja o orgulho de todos os portistas. Conto convosco. Podem contar comigo. Só todos juntos, todos unidos é que somos Porto."