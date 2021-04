Os mais de 125 presidentes da atual Liga NOS que passaram por Pinto da Costa

O líder mais longevo da história ganhou as primeiras eleições há 39 anos e deixa a 15 de distância o segundo mais antigo na Liga NOS. Nos outros clubes foi sempre a somar...

Cumprem-se este sábado exatos 39 anos desde que Pinto da Costa ganhou as primeiras eleições no FC Porto, então na sequência de um período relativamente conturbado no clube que originou algumas divisões e até a saída do próprio, nessa altura diretor do futebol, e de José Maria Pedroto, treinador, dois anos antes.

Uma conversa com a mãe foi, de acordo com aquele que passou a ser em janeiro de 2017 o presidente mais longevo da história do futebol mundial (ultrapassou o madridista Santiago Bernabéu), absolutamente decisiva para avançar e, já agora, para o FC Porto viver os anos mais dourados de sempre.