Pinto da Costa foi agraciado com mini-taça de campeão por Proença

Entrega ocorreu no intervalo do duelo FC Porto-Estoril

Exemplar número um de uma edição limitada, a mini-taça de campeão nacional, versão de dimensão reduzida do troféu ganho, pela 30.ª vez, pelo FC Porto, foi entregue a Pinto da Costa, presidente portista, por Pedro Proença, líder da Liga Portugal.

A entrega simbólica do objeto ocorreu no intervalo do duelo FC Porto-Estoril, relativo à 34.ª ronda da Liga Bwin (terminado 2-0), que serviu de consagração da equipa de Sérgio Conceição, que subiu, depois, ao palanque para erguer a taça.

Esta foi a 23.ª vez que Pinto da Costa celebrou a conquista do título de campeão nacional durante a presidência a contar desde abril de 1982, ou seja, 40 anos.

O FC Porto, que assegurara a conquista do título em casa do Benfica, na semana passada, com um golo do defesa Zaidu, concluiu a Liga Bwin 21/22 com a marca recorde de 91 pontos, mais seis do que o vice Sporting, que perdeu o cetro.