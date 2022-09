Pinto da Costa: "Fim de ciclo? Estão enganados, estou aqui para lutar pelo FC Porto doa a quem doer"

Discurso de Pinto da Costa, que esta quarta-feira recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da AF do Porto

Fim de ciclo: "Quantos de vós não ouviram já várias vezes de que estamos num fim de ciclo? Mas fim de ciclo de quê? De ganhar? As últimas três provas nacionais foram ganhas pelo FC Porto, vamos em breve apresentar resultados positivos de alguns milhões... Assumo todas as responsabiliades no que não estiver bem feito. Fim de ciclo? Estão enganados, estou aqui para lutar pelo FC Porto doa a quem doer."

A escolha de Sérgio Conceição: "E quando sentir que algum ciclo está a acabar, faço como já tive de fazer recentemente. Quando estivemos quatro anos sem vencer fosse o que fosse, nem uma Taça da Liga, nem uma Taça de Portugal, então achei que estava a terminar um ciclo e tive que mudar o que era necessário no FC Porto, as mudanças necessárias. Foi aí que decidi contra a vontade de muitos, mas apoio da direção e administração, trazer para o FC Porto o Sérgio Conceição para retomar o ciclo das vitórias. Foi aí que fiz as mudanças necessárias no departamento de futebol e começaram os oito titulos conquistados desde então".