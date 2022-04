Pinto da Costa: Fernando Gomes destaca quatro "momentos inolvidáveis"

Declarações de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sobre Pinto da Costa, que completa 40 anos na presidência do FC Porto.

Felicitação: "Caro presidente, é de forma calorosa que o saúdo neste 40.º aniversário da sua presidência. Os inexcedíveis serviços que deu ao clube, à cidade e ao próprio país contribuíram de forma decisiva para a afirmação do clube e do futebol e desporto nacionais."

Passagem pelo clube e momentos marcantes: "Conheci-o nos finais dos anos 80 enquanto diretor de futebol e, mais tarde, em 1992, fui membro da sua Direção e pude ser testemunha próxima do seu inigualável contributo para o crescimento do clube a afirmação da cidade. Os momentos vividos em 2003 e 2004, com a conquista da Liga Europa, da Liga dos Campeões, a inauguração do Dragão e a conquista da Taça Intercontinental são momentos inolvidáveis."

Presente e futuro: "Sei que vive e sente o FC Porto como ninguém e vai continuar a dar o seu contributo para o engrandecimento do clube."