Pinto da Costa faz 82 anos e Villas-Boas deixa sugestão: "Seria justo"

Antigo treinador do FC Porto exalta os feitos do presidente dos dragões à frente do clube e sugere homenagem.

André Villas-Boas passou vários anos ao serviço do FC Porto. Adepto assumido dos azuis e brancos, viveu alguns dos melhores momentos da carreira em 2010/11, a única época que passou como treinador principal dos dragões e que resultou nas conquistas de Supertaça, campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa.

Não Perca FC Porto Pinto da Costa completa 82 anos e tem número histórico à vista Pinto da Costa está na presidência do FC Porto há mais de 37 anos e só em 11 é que não celebrou o seu aniversário com a equipa principal na liderança do campeonato.

Segundo o atual técnico do Marselha, foi a junção do "destino" e Pinto da Costa que lhe concedeu essa oportunidade e, este sábado, a propósito do 82.º aniversário do presidente do FC Porto, deixou uma mensagem ao líder do clube e também uma sugestão de homenagem possivelmente inédita.

"Faço parte do orgulhoso grupo de adeptos e sócios do FC Porto que associam a História de êxitos e realizações do nosso Clube à vida e obra de Jorge Nuno Pinto da Costa. E isso seria certamente mais do que razão para celebrar este aniversário do nosso Presidente. Mas quiseram o Destino e Pinto da Costa que me fosse dada a oportunidade única de representar o meu clube e que, ao fazê-lo, tivesse sentido diretamente a dedicação, o entusiasmo, o amor e a ambição com que ele serve o FC Porto - e os resultados que daí advêm. Se há números de camisolas de clubes que são retirados em homenagem à glória dos jogadores que os vestiram, deveríamos nós "reformar" a camisola de Presidente do FC Porto para que esse posto ficasse para sempre atribuído a Pinto da Costa? Seria justo... Muitos parabéns, Presidente", diz Villas-Boas através de O JOGO.

LEIA TAMBÉM AS MENSAGENS DE SÉRGIO CONCEIÇÃO, MADJER E VÍTOR BAÍA