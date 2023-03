Pinto da Costa fala em "manhã normal de trabalho" e garante: "Acabámos por nos rir"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, aos jornalistas, à saída do centro de treinos do Olival.

Há hipótese de propor a renovação além de 2024? "Já disse que por mim ele ficava até aos 50."

Encontro com Sérgio Conceição com um sorriso nos lábios perante o que tem sido falado? "Foi um bocado [risos]... Acabámos por nos rir. Ele não sabe de onde veio aquilo, eu também não, ele não falou com jornal nenhum, não há nenhum de vocês que diga que falou comigo, porque não falei..."

Não estranha que todos os órgãos de comunicação social digam o mesmo? "Não, não estranho."

Resumo da manhã: "Manhã normal de trabalho. Ele está a treinar, eu estive a conversar com ele, estive a conversar com toda a gente, como faço normalmente quando venho aqui. Tudo normal. O Sérgio Conceição não sabia de nada, eu também não, estivemo-nos a rir disso..."

Garantia final: "Pela minha vontade, Sérgio Conceição ficaria aqui muitos anos. Neste momento tem contrato de mais um ano, até ao fim de 24 fica de certeza, é o contrato que temos."