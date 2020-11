Pinto da Costa explica renovação de Pepe: "Vive o FC Porto como muitos não conseguem"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na cerimónia que serviu para o anúncio da renovação de contrato de Pepe até 2023

Pepe renovou contrato com o FC Porto até 202 e teve direito a uma cerimónia para assinalar o momento, onde Pinto da Costa deixou algumas palavras ao capitão do clube.

"É a primeira das muitas renovações que pretendemos fazer. Fizemos questão de começar por ele, não só por ser o capitão, mas porque, para além do grande atleta que é, é um homem com H muito grande. Vive o FC Porto como muitos que aqui nasceram não conseguem. É uma homenagem e, por isso, fizemos questão de ter aqui os troféus que ele ajudou a conquistar no FC Porto. Teremos, certamente, espaço para colocar os que ainda há de vencer connosco. No ano passado, fruto do grande trabalho do Sérgio Conceição e dos jogadores, conseguimos o que não alcançávamos há 11 anos: a dobradinha", afirmou o presidente dos dragões.

"É com muito prazer e satisfação [que renova contrato com o central], representas bem o símbolo e os valores que o FC Porto pretende que todos os que o sirvam tenham. Não me esqueço que quando regressaste, regressaste por paixão. Tinhas contratos oferecidos por clubes de topo mundial, mas sempre foi uma opção tua, querias o FC Porto. E hoje retribuo, dizendo que é o Pepe que nós queremos. É um grande prazer renovar contrato contigo e, como o meu mandato é de quatro anos, se calhar ainda vamos voltar aqui", explicou o presidente dos dragões", explicou ainda Pinto da Costa.