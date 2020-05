Pinto da Costa explica recandidatura à presidência: "Não é a pensar no passado"

Lançamento do site pintodacosta2020 traz mensagem do atual presidente do FC Porto, uma breve explicação para a recandidatura

O lançamento do site da recandidatura à presidência do FC Porto serviu para Pinto da Costa explicar de forma breve o facto de voltar a ser candidato. "Não é a pensar nesse passado que eu me candidato à presidência, novamente, do FC Porto", refere o atual presidente portista.

Anunciando que em breve apresentará a "nova equipa", Pinto da Costa refere as "dificuldades tremendas do presente" como uma das razões para se apresentar a novo ato eleitoral, não deixando todavia de referir a esperança e a certeza de que com a nova equipa será possível "conseguir sucessos no futuro" e "solidificar o clube, para que ele possa continuar a ser um dos grandes do futebol europeu."

A mensagem de Pinto da Costa

"Nesta minha primeira comunicação aos sócios do FC Porto, queria saudá-los efusivamente e agradecer tudo aquilo que têm contribuído para o engrandecimento do FC Porto. Tenho muito orgulho no meu passado como dirigente desportivo no FC Porto: pelos anos que passei como chefe de secção; pelos anos que fui diretor das atividades amadoras, na presidência de Afonso Pinto de Magalhães; pelos quatro anos de sucesso que o FC Porto teve sob a presidência do Dr. Américo de Sá, em que eu fui diretor para o futebol; e em todo o passado como presidente do FC Porto.

Mas não é a pensar nesse passado que eu me candidato à presidência, novamente, do FC Porto. É a pensar nas dificuldades tremendas do presente, e na esperança e na certeza que tenho - com a minha nova equipa, que oportunamente apresentarei - de que vamos conseguir sucessos no futuro, solidificar o clube, para que ele possa continuar a ser um dos grandes do futebol europeu."