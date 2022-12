Pinto da Costa: "Eu não faço discursos, transmito só o que sinto na alma"

Pinto da Costa falou à entrada para a edição de 2022 dos Dragões de Ouro

Satisfação: "Naturalmente são boas expectativas, é sempre uma festa poder distinguir os melhores da época passada. E entregar 16 novos Dragões de Ouro e um Dragão de Honra é uma grande satisfação. Isto não é um prémio qualquer, é o mais significativo troféu que entregamos desde 1986, a primeira vez foi a 17 de janeiro desse ano e, ano após ano, tem sido uma felicidade para mim poder presidir a estas cerimónias que me enchem de satisfação e gratidão para aqueles que são premiados."

Regresso à normalidade após a covid-19: "Não deixámos de fazer a gala, no ano passado foi com menos gente, há dois anos só com os galardoados em diversos pontos das nossas instalações. Mas assim é diferente, na nossa casa, o Dragão Arena, com o Dragão imponente a presidir à cerimónia. É uma alegria enorme poder voltar a reviver festas como antes da pandemia."

Preparação da gala: "Estive cá, não foi só hoje à tarde, foi já ontem à noite, para ver as luzes... O Pedro Lino tem sido o motor desta festa e tive o prazer de confraternizar com artistas como o Jorge Fernando, que teremos aqui a atuar hoje."

Expectativas para o discurso: "Eu não faço discursos, transmito só o que sinto na alma, sem preocupação. Vou ver se enquanto estou sentado penso em alinhavar umas ideias, mas não tenho preocupações nesse sentido. Estamos todos com todos, o que precisamos é que o ambiente seja de fervor clubista e de grande amizade entre todos."

Ano de vitórias: "Naturalmente estou satisfeito, após um ano tão vitorioso vamos ter vários galardoados ligados a modalidades em que ganhámos até mais do que um título."