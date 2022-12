Pinto da Costa: "Eu até exigi 'cash' e eles pagaram, dinheiro do Abramovich e do Putin"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, lembrou a passagem de André Villas-Boas e Vítor Pereira pelos dragões na segunda parte do programa especial intitulado "Os Homens do Presidente", do Porto Canal

Sobre Vítor Pereira: "Sempre achei que muito do mérito do André Villas-Boas também vinha do Vítor Pereira, ainda que o grande mérito seja sempre do chefe. A forma como preparava os treinos, como ele os dava, acreditei sempre que era uma boa solução. O André saiu intempestivamente, face a um contrato fabuloso do Chelsea. Eu até exigi 'cash' e eles pagaram, dinheiro do Abramovich e do Putin, então não pude impedir que fosse embora. Se eu considerava que o Vítor Pereira tinha uma grande percentagem do sucesso no Villas-Boas, para que é que ia buscar uma pessoa que não conhecia o clube e o plantel? Apostámos nele e com sucesso. Foi o campeonato do Kelvin, campeonato sem derrotas... Foi uma aposta ganha."

Sobre André Villas-Boas: " "Eu conheci o Villas-Boas no tempo do Robson, creio que eram vizinhos. O Robson achava-lhe muita graça, porque falava inglês, era atrevido... Estava ligado ao Robson desde muito jovem e eu acreditei sempre nele. Quando foi necessário arranjar um treinador, fomos falar com ele e ele disse que estava comprometido com o Sporting, que ia para lá. Tinha falado com o Costinha, que esteve lá como diretor-desportivo, e a coisa ficou. O treinador do Sporting era o Carvalhal, que, um dia, faz um jogo fantástico e ganha já não sei a quem e recebe uma grande ovação."

Em casa de Antero: "Chamamos o Villas-Boas a casa do Antero, em Miramar, e eu disse-lhe: 'Ó André, tu já viste o que se passou em Alvalade? Já viste o que é ir substituir este indivíduo? É ele que a malta quer, vais ser visto como um intruso vindo do Porto.' E ele: 'Mas eu já falei com o Costinha, ficámos de jantar para a semana...' À nossa frente, o André falou ao Costinha e disse-lhe: 'Ó Costinha, estou preocupado, porque vi o jogo, isto vai ser difícil, a malta gosta do Carvalhal, não fico muito à vontade para assumir o desafio. É melhor pensarmos.' E o Costinha disse: 'Se não estás confiante, encontramo-nos para a semana e anulamos.' Ele fez o jantar com o Costinha, disse que estava livre de compromisso e foi aí que assinámos com o André. Eu conhecia-o, era um rapaz inteligente, ambicioso e havia uma garantia: um treinador com um ataque com Falcao e James... Não era fácil não ganhar. Demos-lhe matéria-prima, quase como que a dizer para não estragar. Ele aceitou o projeto e teve um grande sucesso."