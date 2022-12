Pinto da Costa: "Espero sair pelo meu pé e não deitado de barriga para o ar"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, marcou esta quinta-feira presença num jantar de Natal com a comissão de apoio às sucessivas recandidaturas.

Pinto da Costa marcou esta quinta-feira presença no jantar de Natal da comissão de apoio às sucessivas recandidaturas. No discurso, deixou uma mensagem de força, esperando que 2023 seja sinónimo de conquistas.

"É muito importante para mim sentir o vosso apoio. Encontro aqui caras que há vários anos estão presentes nestes jantares. Grandes amigos, pessoas que já colaboraram comigo em direções do FC Porto, mas é sempre um grande prazer sentir que ainda mereço a vossa confiança. A estima que me provam a todo o momento, retribuo em dobro por todos vós", disse.

"O Fernando Cerqueira é uma pessoa de persistência invulgar. Até consegue colocar os calados sentados. É uma autêntica ditadura militar. Mas ele personifica o que é a obsessão por fazer bem, por fazer as coisas devidamente organizadas. E se hoje estamos aqui a colaborar mais um ano, temos de pensar que o novo ano não pode ser um ano para recordar os êxitos deste ano ou do passado. Temos de pensar que para o ano temos de estar todos aqui satisfeitos, porque no ano de 2023, todos nós, por mais bocadinho que seja, vamos lutar mais e fazer mais pelo FC Porto, para que cada vez nos sintamos orgulhosos de pertencer a este grande clube. Por mim, podem contar que estarei sempre ao serviço do FC Porto, enquanto sentir o vosso apoio, a vossa amizade e colaboração, estarei sempre no meu posto. Um dia deixei deixarei de estar. Espero que seja pelo meu pé e não deitado de barriga para o ar", atirou, com boa disposição.

"Está aqui muita gente [gesticula para os microfones das televisões]. Mas também a esta gente queria desejar um bom Natal. Cumpram as vossas missões competentemente, com rigor, que estejam sempre ao serviço da verdade e, sendo assim, podem contar comigo e com o FC Porto. Deseje-vos a todos um santo e feliz natal, do coração, com a esperança de que no dia 26, 27 - 28 pode não ser [festeja o aniversário] -, 29, 30, pelo ano fora, que seja sempre Natal e nos tratamos sempre todos com a amizade e o carinho com que aqui nos confraternizamos", disse ainda.