Pinto da Costa espera "continuar êxitos" e CEO da Betano lembra calcanhar de Madjer

O FC Porto promoveu uma conferência, esta quarta-feira, para assinar a parceria com a Betano, que passa a ser o patrocinador principal na frente das camisolas dos dragões.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto: "Fomos campeões nacionais de andebol com a camisola com a marca Betano e esperamos no futuro continuar a ter os mesmos êxitos. Desde que temos sponsor nas camisolas temos tido empresas de grande prestígio: a Revigrés durante 24 anos, a MEO, com quem vamos continuar noutros projetos, e a Betano com quem temos acordo por quatro anos e esperamos que sejam muitos mais."

George Daskalakis, CEO da Betano: "Ao crescer, uma das primeiras finais que me lembro foi a de Viena, com o calcanhar do Madjer. É uma honra estar ao lado de Pinto da Costa, uma lenda viva do futebol. Tenho noção da história do clube, vim cá nos últimos meses e fiquei impressionado. Para nós, o FC Porto foi sempre um exemplo, é difícil vir de um país pequeno e competir com instituições de países como Inglaterra."