Pinto da Costa entrevista Luís Gonçalves, Vítor Baía e agradece aos adeptos

Presidente do FC Porto bastante bem humorado na emissão da SIC Notícias.

Pinto da Costa, em direto na SIC Notícias, começou por tomar as rédeas da emissão, pegando no microfone e "entrevistando" Luís Gonçalves e Vítor Baía. "Qual é a sua opinião sobre este espetáculo?", questionou. "Fantástico, ser portista é uma coisa que só esta ao alcance de alguns", respondeu Luís Gonçalves. "Para mim é fantástico estar aqui ao lado do nosso grande presidente", afirmou, por seu lado, Vítor Baía.

Declarações de Pinto da Costa

Sentimento: "Uma alegria enorme por ver a felicidade destas pessoas, há aqui muita gente com vida difícil, com muitos problemas e hoje estão felizes. Fico muito satisfeito por ajudar a que eles tenham esta noite de felicidade incrível."

Festejar nos Aliados é diferente de festejar no Dragão? "É diferente. Foi um período em que passámos por grandes vitórias, vitórias internacionais e tínhamos esta casa fechada para nós, hoje está aberta. O FC Porto e a cidade confundem-se de tal maneira que é impossível e inacreditável que a câmara tenha fechado tantos anos as portas ao FC Porto. Como seria absurdo o FC Porto fechar as portas à Câmara Municipal."

Palavra aos adeptos: "Um agradecimento muito grande e que saibam que todos nós no FC Porto trabalhamos a pensar neles, a pensar nesta noite todos os anos, vamos fazer tudo para que isto se repita muitas vezes."