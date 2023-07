Pinto da Costa: "Entretanto, já não era o Sérgio Conceição que ia sair, era o Otávio. Não saiu..."

Confira as palavras de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, no editorial da Dragões, revista do emblema azul e branco

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, no editorial da revista Dragões, perspetiva a próxima época e faz uma "revisão" a tudo o que se disse durante este mercado de transferências até ao momento.

O presidente do emblema azul e branco dá três motivos para encarar a nova temporada "com otimismo e esperança" e explica o porquê de perceber "cada vez melhor por que é que esta altura do ano é conhecida como 'silly season'", passando pelas "novelas" de mercado que tiveram como protagonistas Sérgio Conceição e Otávio.

Leia também Benfica "Existe uma alta probabilidade de David Neres estar na Supertaça" Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto, tem a convicção de que o jogador do Benfica jogará a Supertaça frente ao FC Porto

"Diziam que precisávamos de vender os nossos melhores jogadores ao desbarato, porque se isso não acontecesse entraríamos em incumprimento do fair play financeiro. Era mentira. Diziam que o Sérgio Conceição ia sair para o Nápoles. Não saiu. Depois ia sair para o Tottenham. Não saiu. Depois ia sair para o Paris Saint-Germain. Não saiu. E não saiu, porque é um homem de grande caráter, ama o FC Porto, e tem valores muito superiores ao "vil metal". Depois ia sair para clubes árabes de cujos nomes nem me lembro. Não saiu. Depois o FC Porto não tinha dinheiro para se reforçar. Contratámos o Fran Navarro, que todos os especialistas reconhecem como um dos avançados mais promissores do campeonato português. Aí surgiu um novo problema: tinha sido demasiado barato. Entretanto, já não era o Sérgio Conceição que ia sair, era o Otávio. Não saiu", pode ler-se num excerto do editorial.

Leia o editorial na íntegra:

"Está quase a começar uma nova temporada e eu só posso encará-la com otimismo e esperança. As minhas expectativas são positivas por três motivos: porque vencemos cinco dos últimos seis troféus nacionais; porque mantemos o essencial da estrutura, da equipa técnica e do plantel que nos conduziram a esses sucessos; porque os inimigos que temos na comunicação social e que reforçam os ataques contra nós quando sentem que constituímos uma ameaça estão muito agitados.

Leia também Portugueses Notícia em Itália: João Moutinho foi oferecido a clube da Serie A De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o médio português, que está livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Wolverhampton, foi oferecido ao Torino.

Foi a 4 de junho que, graças a uma exibição brilhante, derrotámos um adversário excelente na final da Taça de Portugal. Desde essa altura, na maioria dos jornais e das televisões, sobretudo nos que trabalham a partir de Lisboa (ou seja, praticamente todos), as notícias sobre o FC Porto são quase sempre negativas e constantemente falsas. Diziam que precisávamos de vender os nossos melhores jogadores ao desbarato, porque se isso não acontecesse entraríamos em incumprimento do fair play financeiro. Era mentira. Diziam que o Sérgio Conceição ia sair para o Nápoles. Não saiu. Depois ia sair para o Tottenham. Não saiu. Depois ia sair para o Paris Saint-Germain. Não saiu. E não saiu, porque é um homem de grande caráter, ama o FC Porto, e tem valores muito superiores ao "vil metal". Depois ia sair para clubes árabes de cujos nomes nem me lembro. Não saiu. Depois o FC Porto não tinha dinheiro para se reforçar. Contratámos o Fran Navarro, que todos os especialistas reconhecem como um dos avançados mais promissores do campeonato português. Aí surgiu um novo problema: tinha sido demasiado barato. Entretanto, já não era o Sérgio Conceição que ia sair, era o Otávio. Não saiu.

No que ao FC Porto diz respeito, a maior parte do papel e do tempo gasto pela imprensa portuguesa durante o último mês e meio foi dedicado a coisas que não aconteceram. Percebo cada vez melhor por que é que esta altura do ano é conhecida como "silly season". Ainda bem que as minhas decisões não são e nunca foram tomadas em função do que dizem os jornalistas e os comentadores."