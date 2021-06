Pinto da Costa entre dois Carlos Alberto: "Chamei à atenção que se saísse algo nos jornais..."

Presidente do FC Porto recordou como se deu a contratação de Carlos Alberto Silva para o comando técnico, em 1991.

O décimo episódio da série "Ironias do Destino", transmitido na noite desta sexta-feira pelo Porto Canal, foi centrado no ano de 1991, quando Pinto da Costa contratou Carlos Alberto Silva para treinador, depois de quase ter fechado com Carlos Alberto Parreira.

"Estávamos à procura de um treinador e havia duas hipóteses em cima da mesa, uma era o Carlos Alberto Parreira e o outro o Carlos Alberto Silva. Mantinha conversações com os dois e ainda não tinha optado", começou por contar o líder do emblema azul e branco.

"O Parreira tinha sido campeão em Guarani [não foi] e estava em Lisboa, tinha ficado de ir lá para falar com ele. Estava no hotel Altis. Eu estava numa reunião à noite e o senhor Fernando Martins, proprietário do hotel e antigo presidente do Benfica, ligou-me a dizer que o Carlos Alberto Parreira ia embora no dia seguinte para o Brasil onde vai receber uma comenda e o almoço já não podia ficar marcado. Eu disse, então pergunte-lhe a que horas ele toma o pequeno-almoço que vou lá. Assim foi. Fui a Lisboa e às 7h30 estava a tomar o pequeno-almoço com ele", continuou, lembrando depois a chamada de atenção para que nada saísse nos jornais no dia seguinte.

"Não ficou nada definitivo e ficámos de falar depois. Recordo-me que o chamei à atenção quando nos despedimos - foi o empresário Manuel Barbosa que o foi buscar ao hotel - que se saísse alguma coisa nos jornais que podia esquecer que não existia nada. Ele disse que ninguém ia saber. No dia seguinte, quando vi o jornal, vinha na primeira página 'Carlos Aberto Parreira no FC Porto'. Estava quebrado o acordo e a minha confiança. Telefonei-lhe e disse-lhe: 'vem isto assim e assado no jornal, como é possível?' Ele disse que não tinha falado com ninguém dos jornais, mas lembrou-se 'ah foi o Manuel Barbosa'. Talvez como explicação para o facto de ter estado comigo, disse-lhe que era uma hipótese. Disse-lhe 'esqueça, ficou sem efeito", acrescentou, antes de concluir.

"Telefonei ao Carlos Alberto Silva e disse-lhe 'meta-se no primeiro avião', ele estava a treinar o Corinthians [n.d.r estava no Yomiuri FC, do Japão], 'e traga a rescisão'. Ele questionou-me que estava a sair lá na Imprensa que era o Parreira, respondi que podiam dizer o que quisessem, do FC Porto sou eu que digo o que é e é o senhor. Meteu-se no avião e foi treinador dois anos e conquistou os dois campeonatos. Infelizmente, já faleceu, mas era um bom treinador e uma pessoa fantástica."