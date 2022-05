Pinto da Costa emociona-se e dedica título à mãe

Pinto da Costa emocionou-se e só à segunda tentativa lá disse a quem dedica o 30º título do FC Porto, garantido este sábado com a vitória diante do Benfica, na Luz

Pinto da Costa emocionou-se, e muito, esta tarde quando questionado se haveria alguém a quem gostaria de dedicar a conquista do 30º título de campeão do FC Porto. Numa primeira tentativa, Pinto da Costa emocionou-se nem sequer foi capaz de responder.

Mas, segundos depois, voltou a aparecer no direto da SIC para dedicar a vitória na Liga de 2021/22 à mãe.

"Eu digo-lhe. Depois dos meus 40 anos [como presidente], e só fui presidente porque a minha mãe me entusiasmou a isso, dizendo que era o meu destino, por isso dedico-o a ela", disse bastante emocionado.