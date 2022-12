Pinto da Costa em Penafiel: "Muito orgulho em estar junto a um presidente de câmara"

Pinto da Costa foi recebido na Câmara Municipal de Penafiel ao final da tarde, horas antes da inauguração oficial da Casa do FC Porto naquela cidade duriense

"Fico muito feliz e estou aqui com muita honra porque não sendo político nem me interessando muito pela política tenho uma grande admiração e respeito por todos os presidentes de câmara de norte a sul, independentemente do partido a que pertençam. É um lugar de sacrifício, sempre vigiado e prontos a denunciar e onde têm possibilidade de ser útil às populações. Fico mais uma vez muita orgulhoso por estar ao pé de um presidente de câmara.", disse este sábado Pinto da Costa, recebido na Câmara Municipal de Penafiel, em cuja cidade inaugura hoje, oficialmente, a Casa do FC Porto.

"Desejo felicidades e não tenho dúvida alguma de que esta casa vai ser um sucesso e que daqui a um ano estaremos a atribuir o galardão de Dragão de Ouro. Aquilo que têm feito e, pelo que sei, pelo que querem fazer vai justificar. A casa do FC Porto não pode ser apenas para ver jogos, tem de assumir também a responsabilidade de trazer os jovens para o desporto, para a comunidade para que amanhã sejam os homens que possam ocupar os nossos lugares em que todos nós nos possamos rever com orgulho", afirmou ainda.

"Já não sei quantas casas ao longo deste 40 anos tive o prazer de inaugurar, mas esta faço com carinho muito especial porque já há mais de dois anos que o senhor Alípio Jorge, responsável pelas casas do FC Porto, me fala com entusiasmo do trabalho que aqui tem sido feito, com que preparam e organizam certos eventos", referiu o presidente do FC Porto no Salão Nobre da autarquia.

"Foi a primeira casa, depois de um período conturbado, até de saúde, que escolhi para vir inaugurar em homenagem ao trabalho que já foi feito. Inaugurar uma casa é difícil, mas muito mais difícil é mantê-la e torná-la cada vez melhor. Se há casas que dão garantia de sucesso é esta porque já provou antes mesmo da inauguração que está à altura de uma casa de uma cidade como esta", finalizou.