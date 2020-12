Pinto da Costa elogia Sérgio, o plantel e atira com ironia: "Íamos ser arrasados..."

Presidente do FC Porto deixou palavras elogiosas na cerimónia de entrega da Supertaça no Museu do clube.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, comentou esta segunda-feira a conquista da Supertaça, na cerimónia de entrega do troféu no Museu do clube. "Esta 22ª supertaça, número superior às ganhas por todos os outros clubes juntos, é a demonstração do querer, vontade e valor do nosso plantel e do treinador. Depois de termos ganho campeonato e Taça, parece-me que seria óbvio, que no tira-teimas teimas confirmássemos essa mais-valia. E assim foi, fruto do trabalho que tem sido feito, numa altura difícil para o país, sobretudo para o futebol, porque muitos outros setores ainda vão tendo público que motive os artistas. Isto só é possível pela dedicação, espírito de equipa e verdadeira família que existe no FC Porto e nomeadamente no futebol", declarou.

"Alguns como Pepe já nem sabem quantos troféus ganharam, Sérgio também. Sei que é o quinto como treinador, sei que não é o último. Sei que é aquele com que todos todos nós muito vibramos. Vibramos porque estávamos convencidos que esta época íamos ser arrasados, estávamos receosos quando soubemos a data desta final, que íamos sofrer um vexame muito grande, mas quem tem Sérgio Conceição e este plantel tem tudo", atirou, com alguma ironia pelo meio, deixando depois mais elogios ao técnico e ao plantel.

"Sérgio, muitos parabéns, além de uma amizade fraterna, tenho grande admiração pelo teu trabalho, da mesma que os capitães presentes aqui, que conheço há muitos anos, dão provas de amor ao FC Porto há muitos anos, deixam garantia que este não será o último troféu desta época. Quero desejar felicidades e dizer que eu e toda a administração estamos de alma e coração, formando também uma equipa para levar o FC Porto às vitórias. São esses os motivos pelos quais temos muito orgulho por ter este treinador e a vs como capitães de equipa", terminou.