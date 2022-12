"Pinto da Costa é uma personalidade inigualável. Com tanto sucesso gera inveja"

Declarações de Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, à margem da inauguração da Casa do FC Porto daquela cidade, em que esteve presente o líder dos dragões, Pinto da Costa.

Receber Pinto da Costa na Câmara Municipal de Penafiel: "É um gosto e uma honra estar presente na primeira visita oficial que o presidente Pinto da Costa faz ao nosso município. Ainda mais especial por ser num contexto especial, por coincidir com os 40 anos da presidência, por outro, pela inauguração da casa do FC Porto de Penafiel. É uma personalidade incontornável do dirigismo desportivo e mesmo os que não gostam tanto do FC Porto o reconhecem. É uma personalidade inigualável. Com tanto sucesso gera inveja. Os números são de facto incontornáveis, é o dirigente desportivo com mais títulos no mundo."

Treinadores formados em Penafiel que trabalham com as camadas jovens do FC Porto: "Destaco a parceria do Dragon Force com o FC Porto, mais de 250 jovens têm a possibilidade de ter formação desportiva. Duas dezenas de técnicos formados aqui em Penafiel vão acompanhando estes jovens."