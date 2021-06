Pinto da Costa e uma final da Taça de Portugal: "Helénico? Sugeri-lhe que fôssemos jogar para Atenas"

No segundo episódio da série "Ironias do Destino", Pinto da Costa lembrou uma Taça de Portugal "proposta" para Atenas e uma política de rotatividade na FPF

A Taça de Portugal em 1983: "A final da Taça de Portugal tinha sido marcada para o Estádio das Antas. Havia um princípio, sem nada estar escrito, que a [final da] Taça tinha de ser sempre em Lisboa e, na altura, o Dr. Silva Resende, que era o presidente da Federação [Portuguesa de Futebol], entendeu que isso não estaria bem, que era uma das minhas lutas, e marcou logo no início de época, a final para o Estádio das Antas. Com o decorrer da prova, o FC Porto foi passando as diversas eliminatórias e quando se aperceberam de que o FC Porto era um dos finalistas, resolveram mudá-la do Porto para Lisboa."

O argumento: "Então o argumento para que isso acontecesse, foi muito engraçado, ainda hoje me lembro perfeitamente, o Dr. Silva Resende escrevia n'A BOLA e disse que o Estádio do Jamor, o famoso estádio de Oeiras a quem eles chamavam Estádio Nacional, era mais helénico. E portanto devia receber a final da Taça de Portugal. Então, em resposta, sugeri-lhe que fôssemos jogar para Atenas, porque então estaríamos no cúmulo de ter um estádio helénico e não aceitámos. Ameaçaram-nos que, se não fôssemos a Lisboa, éramos derrotados, que descíamos de divisão... E eu disse: não faz mal, descemos de divisão. Convoquei uma AG para os sócios decidirem se, de facto, devíamos ceder capitular indo para Lisboa, se devíamos manter a posição. Por unanimidade, foi decidido que, acontecesse o que acontecesse, não nos podíamos sujeitar a esse ridículo argumento e que não devíamos comparecer no estádio de Oeiras."

Tomada de posição: "Valeu a pena, porque as pessoas perceberam que a nossa determinação era total, porque era uma decisão da AG. Nem que a Direção quisesse voltar atrás, que não era o caso, não podia, porque tinha sido uma decisão da AG e então concordaram voltar à primeira forma. Foi uma forma de sentirem que, realmente, em termos de futebol, Portugal não podia continuar a ser só Lisboa."

Afirmação do clube: "Foi importante, porque havia coisas que eram absolutamente absurdas. Por exemplo, o presidente da federação tinha de ser de Lisboa. Podia não ter capacidade, mas era rotativo: um mandato era do Benfica, no seguinte do Sporting e no outro do Belenenses. Entendi que tem de ser por capacidade das pessoas e não pela origem geográfica. Hoje, felizmente, isso vingou e até já há uns anos, com um trabalho brilhante, que temos um presidente que é do Porto, o Dr. Fernando Gomes. Portanto, esse princípio absolutamente ridículo foi enterrado."

Primeiro troféu: "Senti uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo alguma tristeza. Foi em dezembro de 1983. Empatámos aqui com o Benfica e, depois ganhamos lá, creio que 2-1 e ganhámos a Supertaça. Foi o primeiro troféu, mas senti muita pena, porque foi no início da doença do José Maria Pedroto e não pode estar presente; foi o [António] Morais que dirigiu a equipa. De qualquer forma, foi o primeiro troféu dos muitos que o FC Porto venceu nas minhas presidências e, por isso, tem um significado especial."