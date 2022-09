"Pinto da Costa é um exemplo de excelência do dirigismo desportivo e do desporto mundial"

Discurso do José Manuel Neves, presidente da AF do Porto, instituição que esta quarta-feira entregou o prémio "Ouro e Mérito" a Pinto da Costa

Sobre o FC Porto: "O FC Porto tornou-se das maiores marcas da cidade e do país, respeitado na Europa e no Mundo. Um FC Porto campeão sem fronteiras. Tenho a honra de ser presidente da AF Porto, que este ano comemora 110 anos de vida. Somos uma instituição ao serviço do futebol, do futsal e do futebol de praia, modalidades com dimensão europeia e mundial. Tornámo-nos na maior associação de futebol do país, mas não basta. Temos de ser a melhor e olhar para o futuro. O futuro é a academia, a aposta no futebol feminino, na formação, no digital e na comunicação."

Trabalho diário: "Quando Pinto da Costa iniciou as funções de presidente do FC Porto, fê-lo de olhos no futuro. O que testemunhamos ao longo da sua presidência é o resultado do trabalho diário, de milhões de horas de dedicação e capacidade de movimentar homens e mulheres em torno do FC Porto. É um símbolo de orgulho e identidade para todos os adeptos. Prova-o a cada dia, para lá do relvado e dos pavilhões. É olhar para o lado e perceber o percurso que milhares de instituições fazem."

O lugar da AF Porto: "Nós, AF Porto, representamos mais de 300 clubes, milhares de atletas, mais de 3500 treinadores e mais de 1000 árbitros. Um desafio que nos dá força. Somos a raiz do futebol e do futsal. E é por isso que somos também a raiz da educação e da cultura das crianças e jovens do nosso país, os adultos de amanhã. Os seus problemas são os nossos problemas. Os seus êxitos e vitórias são as nossas vitórias, como as suas derrotas são as nossas. Defenderemos sempre o papel do desporto e da educação, seja amador ou profissional, seja nos relvados, nos pavilhões ou na areia. Defendemos o desporto como cultura e peça importante no desenvolvimento das comunidades. Não há desporto sem municípios, não há futebol, futsal ou futebol de praia sem municípios. Quero agradecer todo o trabalho e apoio que têm dado aos nossos clubes e à AF Porto"

A homenagem a Pinto da Costa: "Estamos aqui para homenagear o mérito de Pinto de Costa. Um homem de cultura, que sempre foi por onde lhe levaram os próprios passos. Um exemplo de excelência do dirigismo desportivo e do desporto mundial. Nenhum presidente está ligado a tantos títulos como Pinto da Costa e podemos dizer que ele é parte integrante da nossa associação. O futebol é uma arte de grande complexidade, o maior fenómeno cultural do mundo. Caro presidente, há homenagens que honram mais quem as faz do que quem as recebe. Como presidente da AF Porto, é uma honra e privilégio entregar o mais alto galardão da nossa associação, pelo que fez e faz pelo FC Porto, pelo futebol em Portugal, pelo exemplo e mérito. Este galardão evidencia duas palavras simples que fazem parte da nossa associação: excelência e mérito."