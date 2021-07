Pinto da Costa e um episódio com o holograma do presidente no museu: "Foi uma risota"

Em novo episódio da série "Ironias do Destino", do Porto Canal, Pinto da Costa fala do Museu FC Porto

Inauguração do museu em 2013: "Foi nesse ano que inaugurámos o museu, um motivo de orgulho. Todas as equipas estrangeiras, quando nos visitam, dizem que não nunca viram um museu de clube que se assemelhasse a este."

Espaço preferido no museu: "Gosto daquela imagem que se vê do primeiro andar para onde estão as taças internacionais. Visto de cima é uma visão fantástica, não só pelo significado, mas por aquele conjunto, as luzes, o fundo com as imagens, é talvez o sítio mais bonito. Também gosto do recanto [holograma com o Pinto da Costa] onde está o meu Lucho, o meu cão. Toda a gente que passa fica ali discutir. Já vi gente a discutir se sou eu que lá estou, se não sou. Foi uma ideia muito original."

Episódio engraçado a propósito do holograma do presidente no museu: "Uma vez estava lá a ver aquilo e ao lado estava um casal de certa idade. A senhora dizia que era eu quem estava ali e o senhor dizia que não podia ser, 'então ele está aqui todo o dia'. Estavam a discutir e depois quando me viram chegaram à conclusão de que realmente o senhor tinha razão. Foi uma risota"