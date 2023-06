Pinto da Costa: "É realmente brilhante. Foi uma época feliz, de vitória"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações do presidente do FC Porto esta segunda-feira, na cerimónia de entrega da Taça de Portugal no Museu do clube.

Sentimento: "Meus queridos amigos. É este o sentimento que me vem em primeiro lugar à memória, quando me dirijo a vocês. São muitos anos de lutas em comum, muitas dificuldades vencidas e passadas em comum, momentos de grande euforia vividos por todos e um orgulho muito grande estes anos como presidente do FC Porto. Ontem, disseram-me que o FC Porto, comigo a presidente, tinha ganho 2500 e não sei quantos títulos. Isso, para mim, é tudo passado. Tudo passado. O título de ontem encheu-me de alegria e, como vimos, e encheu os portistas todos de uma alegria enorme."

Parabéns: "Aqui, na cidade do Porto, à 1h00, quando cheguei, não conseguir ir para casa porque o trânsito estava cortado. Tive de dar voltas e voltas para entrar por cima da Alameda, porque por baixo era impossível passar. Estão todos de parabéns. Jogando mais ou jogando menos, estiverem sempre todos focados no nosso objetivo, que é a vitória."

Brilhantismo: Vencemos três dos quatro títulos nacionais em disputa. É realmente brilhante. Porque apostamos sempre no máximo, não sendo tudo o que queríamos. Mas podem todos ter a consciência de que foi uma época feliz, de vitória, que ficará marcada na história do FC Porto e na vossa história do futebol."