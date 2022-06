Pinto da Costa e os castigos do caso da garagem: "No fim, a montanha pariu um rato"

O FC Porto promoveu uma conferência, esta quarta-feira, para assinar a parceria com a Betano, que passa a ser o patrocinador principal na frente das camisolas dos dragões. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu a perguntas sobre a atualidade do clube.

Castigos do caso da garagem: "Não me merece qualquer comentário, foi muito falado, deu para muitos programas de televisão e alertas e, no fim, a montanha pariu um rato. O nosso administrador Vítor Baía assumiu que insultou o outro cavalheiro e o Rui Cerqueira, porque era reincidente, teve uma pena maior."

Difícil resistir ao assédio inglês, como disse André Villas-Boas: "Ninguém melhor do que o André para fazer essa afirmação, ele sabe que foi o dinheiro do futebol inglês que a oito dias do início da pré-época, quando já estava tudo preparado, lhe retirou da cadeira de sonho. Se isso acontece é óbvio que eles têm poder económico, a começar pelos impostos que criam logo uma grande desigualdade. A prova que é difícil resistir está no Darwin. Quanto ao Vitinha repito: se colocarem um euro abaixo da cláusula, não sai."