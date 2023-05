Pinto da Costa e o título: "Matematicamente ainda é possível, mas..."

Declarações de Pinto da Costa à margem da cerimónia de homenagem, na Câmara Municipal do Porto, à equipa de hóquei em patins do FC Porto, que conquistou o título de campeão da Europa

Disse que voltaria aqui com outras conquistas. Quais serão?

"Todas as que forem possíveis. Desde que o Dr. Rui Moreira é presidente da CM Porto, sempre tivemos as portas abertas para festejar as grandes vitórias. Havemos de vir aqui por todas as que se hão de seguir."

Espera voltar após a final da Taça de Portugal?

"Não faço ideia. Não vou estar a individualizar. Sempre que há grandes vitórias, esta casa está aberta para o FC Porto. Infelizmente houve um interregno nessa postura, mas tudo se normalizou e temos grande orgulho em ter um presidente da Câmara que defende a nossa cidade em qualquer instância e o nosso clube, assim como tudo o que pertence à cidade do Porto."

Jogo com o Casa Pia. O que achou?

"Ganhámos. Vi sentado, no meu lugar, o 22. E acho que fizemos uma boa segunda parte."

FC Porto falou em antijogo, atitudes provocatórias do banco do Casa Pia...

"Não esteve lá, pois não? Se me pergunta é porque viu. A minha leitura é que o futebol português nunca poderá progredir quando houve perto de 50 por cento de jogo jogável. Em 90 minutos, jogaram-se 51. Enquanto isso for permitido e se virem cenas de jogadores, ao mínimo toque, a atirarem-se para o chão, acho que o futebol português não vai progredir.

Leia também FC Porto "O Rambo do Casa Pia é o braço armado da estrutura do clube patrocinado..." Francisco J. Marques visa Vasco Matos, adjunto do Casa Pia e mostra vídeo do sucedido no jogo de domingo no Estádio do Dragão. E refere Paulo Gonçalves, Bruno Paixão e alegadas declarações do treinador

Título está mais difícil. Ainda assim, acredita?

"Cada vez está mais difícil, de facto. Matematicamente ainda é possível, mas é muito difícil."

O que se pode fazer em relação às movimentações nos bancos de suplentes?

"No jogo de ontem era fácil. Houve um adjunto que toda a gente viu que passou todo o jogo a provocar o nosso banco. Se tivesse havido uma ação disciplinar sobre esse elemento, não teria havido mais nada. Só que quando um elemento nosso se levante, como antes dessa confusão aconteceu com o engenheiro Luís Gonçalves, leva amarelo. Esse senhor [treinador adjunto do Casa Pia] esteve no banco, insultou toda a gente, criou problemas e o treinador do Casa Pia, que foi impecável, reconheceu isso mesmo. Esse senhor nem amarelo levou. Enquanto forem permitidas cenas e comportamentos como foi permitido ao adjunto do Casa Pia, não há possibilidades de melhorar."

As penalizações são curtas, não deveria haver outras multas?

"As penalizações não são curtas, porque quando um treinador é penalizado, não só em termos financeiros, mas também em proibição de ir para os jogos, a penalização é dura, porque afeta o treinador e o próprio clube."

Rui Moreira convenceu-o a recandidatar-se à presidência do FC Porto?

"Não falamos disso. Falamos sobre a cidade, sobre coisas importantes, e de tudo o que ele tem conseguido para a cidade."

Leia também Benfica Acordo entre Grimaldo e o Benfica terá sido quebrado pelo lateral O espanhol terá acordado com o Benfica que só anunciaria o seu futuro quando as contas do campeonato estivessem fechadas, de acordo com a Rádio Renascença. A verdade é que o lateral foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen já esta segunda-feira.

Mas precisa de ser convencido?

"Não preciso que ninguém me convença disso, não é assunto para mim. Tenho tanta coisa para fazer, temos o centro de treinos, quase cidade desportiva, para tentar concretizar o que está em curso. Estar agora preocupado com uma questão que é mais daqui a um ano... não é uma preocupação minha."

Villas-Boas admitiu a possibilidade de se candidatar à presidência do FC Porto..

"Qualquer sócio que tenha as quotas em dia e seja sócio há mais de cinco anos pode recandidatar-se."

Espera uma palavra dele?

"Se calhar, eu se tivesse no lugar dele, era capaz de a ter. Mas não vejo que ele seja obrigado a isso. Qualquer sócio tem o direito a candidatar-se".