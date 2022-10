Pinto da Costa e o FC Porto dedicam vitória a Fernando Gomes

Pinto da Costa com Fernando Gomes

Antigo avançado está internado desde quinta-feira.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, dedicou este sábado o triunfo do FC Porto em Portimão a Fernando Gomes. O bitota, como é conhecido, está internado desde quinta-feira e luta contra um cancro no pâncreas desde outubro de 2019.

"Dedicamos, eu e toda a equipa, esta vitória ao nosso amigo e grande campeão Fernando Gomes. Desejamos uma rápida recuperação, estamos todos à tua espera", disse o líder dos dragões, em declarações reproduzidas pelo FC Porto.

O antigo avançado, de 65 anos, conquistou 14 títulos na carreira, entre os quais a Bota de Ouro, em 1983 e 1985.