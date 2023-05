Pinto da Costa e o FC Porto-Casa Pia: "Se se virem cenas de jogadores, ao mínimo toque, atirarem-se para o chão..."

Disse que voltaria aqui com outras conquistas. Quais serão?

"Todas as que forem possíveis. Desde que o Dr. Rui Moreira é presidente da CM Porto, sempre tivemos as portas abertas para festejar as grandes vitórias. Havemos de vir aqui por todas as que se hão de seguir."

Espera voltar após a final da Taça de Portugal?

"Não faço ideia. Não vou estar a individualizar. Sempre que há grandes vitórias, esta casa está aberta para o FC Porto. Infelizmente houve um interregno nessa postura, mas tudo se normalizou e temos grande orgulho em ter um presidente da Câmara que defende a nossa cidade em qualquer instância e o nosso clube, assim como tudo o que pertence à cidade do Porto."

Jogo com o Casa Pia. O que achou?

"Ganhámos. Vi sentado, no meu lugar, o 22. E acho que fizemos uma boa segunda parte."

FC Porto falou em antijogo, atitudes provocatórias do banco do Casa Pia...

"Não esteve lá, pois não? Se me pergunta é porque viu. A minha leitura é que o futebol português nunca poderá progredir quando houve perto de 50 por cento de jogo jogável. Em 90 minutos, jogaram-se 51. Enquanto isso for permitido e se virem cenas de jogadores, ao mínimo toque, a atirarem-se para o chão, acho que o futebol português não vai progredir.

Título está mais difícil. Ainda assim, acredita?

"Cada vez está mais difícil, de facto. Matematicamente ainda é possível, mas é muito difícil."