Pinto da Costa e o castigo a Conceição: "Não estava à espera"

Treinador do FC Porto foi suspenso por um jogo e não estará no banco no dérbi com o Boavista.

Foi com surpresa que Pinto da Costa recebeu a notícia do castigo de um jogo de suspensão a Sérgio Conceição, pela expulsão em Mafra, em jogo da Taça de Portugal. "Não estava à espera. Ainda agora me mandaram as imagens, mas é o que é", afirmou o presidente dos dragões este sábado, à margem da apresentação do livro "Óscar Cruz - Trajeto de Vida", no auditório Sardoeira Pinto.

"Espero sempre o mesmo, que é ganhar", disse ainda sobre o dérbi com o Boavista (20h30) deste sábado, que não terá, portanto, o treinador no banco do campeão nacional.

Pinto da Costa é o autor do prefácio da obra sobre Óscar Cruz, ex-vice-presidente do clube e que foi também diretor de obras e instalações do FC Porto. "Em primeiro lugar, é meu amigo e para os amigos estou sempre disponível. Depois, foi um colaborador importante, foi a alma do rebaixamento do estádio [das Antas]. Na altura, toda a gente era contra e foi uma coisa importante na vida do clube, nesse momento, porque nos permitiu, ao ganhar mais 20 mil lugares, não só ter receitas que pagaram empreendimentos, como também deu capacidade financeira ao FC Porto. Por isso estou disponível", vincou.