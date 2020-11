Pinto da Costa e o atraso na saída: "Se calhar, vamos ter de começar a viajar por Vigo"

Líder portista revoltado com atraso na partida para Marselha por inspeção da ANAC no Aeroporto.

A viagem do FC Porto para Marselha não começou da melhor forma e irritou bastante a comitiva, Pinto da Costa incluído. Tudo porque uma inspeção inesperada da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) atrasou a partida do Aeroporto Sá Carneiro e obrigou os jogadores a ficarem em pé durante uma hora, situação altamente incómoda e desaconselhável para quem tem esta quarta-feira um jogo tão importante.

O autocarro dos dragões parou à porta da entrada VIP às 15 horas, mas o avião só descolaria às 16h10. A decisão de reservar e pagar os serviços de uma entrada por essa zona acontece precisamente para que todo o processo seja agilizado e os convocados sofram o menor desgaste possível. Além disso, passou a acontecer esta época por questões de segurança relativas à pandemia, essencialmente para evitar grandes aglomerados de pessoas. O sucedido acaba por contrariar o expectável e o presidente dos dragões reagiu à chegada a Marselha.

"A equipa está bem, moralizada e com vontade de ganhar"

"A equipa está bem, moralizada e com vontade de ganhar. A viagem até começou mal, porque se passaram coisas estranhíssimas. Tendo o FC Porto pago para sair por um lugar reservado, para poupar os jogadores, a inspeção a que submeteram os jogadores e toda a comitiva demorou muito mais de uma hora", apontou em declarações a O JOGO, já à entrada do hotel onde a equipa pernoitou. "Se calhar, vamos ter de começar a viajar por Vigo, para evitar estes contratempos", sugeriu com ironia.

No fundo, esta autoridade, quis fazer uma inspeção aos procedimentos regulamentares de viagem, entre os de segurança e os que são relativos aos documentos e mandou parar um a um cada elemento de uma comitiva de 50 pessoas. O processo decorreu durante mais de uma hora, porque mesmo que cada um dos viajantes durasse pouco tempo, o somatório de todos demorou a concluir. Foi cerca de uma hora em pé antes de o grupo entrar finalmente no avião e descolar rumo a Marselha.

Nunca, nos últimos anos, algo do género havia sucedido ao FC Porto. A viagem acabou por ser mais rápida do que o previsto, mas foi impossível recuperar todo o atraso. Eram 19h45 (menos uma em Portugal) quando o grupo entrou no hotel situado junto ao Vieux Port (uma espécie de marina) de Marselha, uma das zonas mais turísticas da cidade. Foi subir aos quartos e descer para jantar.

Francisco J. Marques fala em retaliação do governo

Mais tarde, no Porto Canal, também Francisco J. Marques se referiu ao caso, falando de retaliação. "O FC Porto paga para ter um acesso VIP. O objetivo é que os jogadores, que são quem vai disputar o jogo, possam estar o mais descansados possível e sejam o menos perturbados possível. O que aconteceu foi que estiveram mais de uma hora de pé. Nem sequer estiveram uma hora sentados, estiveram de pé, porque uns senhores decidiram escolher aquele voo, que era um voo charter, específico, desta vez, inclusive, sem adeptos, apenas com a equipa, os dirigentes e todo o staff, para andar a ver os saquinhos onde estão os perfumes. Estas coisas só acontecem com o FC Porto. Do meu ponto de vista, isto só tem uma razão de ser: todos nós sabemos a luta que Jorge Nuno Pinto da Costa tem liderado contra este ataque que está a ser feito ao futebol à custa da pandemia. Isto é a resposta. Só pode ser entendido assim. É a resposta do Estado português".

O diretor de informação e comunicação dos dragões prometeu tentar perceber de quem foi a responsabilidade. "Tradicionalmente o FC Porto é a equipa que melhor representa Portugal nas competições internacionais, mas pelos vistos há quem, em Portugal, continue a tentar complicar a vida ao FC Porto com este tipo de artimanhas e comportamentos, que são absolutamente desnecessários e muito condenáveis. Iremos perceber quem está por trás disto. Se o senhor ministro que tutela a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) continuar calado é porque tem culpa no cartório. Se o senhor ministro achar que é um comportamento indigno ter uma equipa portuguesa, que vai representar Portugal, ser obrigada a ficar uma hora de pé, porque estão a ver se tem ou não saquinhos de plástico, aí temos de tirar as nossas conclusões", afirmou. E concluiu: "É mesmo contra tudo e contra todos, lutar contra adversários e lutar também contra o Estado".

ANAC diz que o procedimento é geral

Ao Porto Canal, a ANAC informou que a ação é uma das várias previstas para esta semana no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e disse ainda que os trabalhos não foram apenas realizados na zona VIP, mas em todo o aeroporto. O JOGO tentou contactar essa autoridade para obter reação e algumas respostas. Como os serviços estavam fechados, fomos remetidos para um email "que deveria ser respondido ainda hoje [ontem, terça-feira]". À hora do fecho da edição isso não tinha acontecido.