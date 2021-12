Pinto da Costa vê "alento" para "mais uma página bonita" na Liga Europa

Presidente do FC Porto lamenta queda da Liga dos Campeões, mas assinala coincidências positivas.

Apesar da desilusão pelo terceiro lugar e consequente queda da Liga dos Campeões, Pinto da Costa mostra-se esperançado num 2021 de sucessos. O presidente do FC Porto lembrou as coincidências para reclamar sonho na Liga Europa.

""A verdade é que há vida para lá das eleições, e o FC Porto termina este ano civil com a frustração de ter falhado o objetivo na Liga dos Campeões, mas com a expectativa, a esperança e, acima de tudo, a convicção de que está bem encaminhado para ter sucesso no campeonato, na Taça de Portugal e na Liga Europa. Estar nesta competição não era o que desejávamos, mas a possibilidade do reencontro do Sérgio Conceição com a Lázio e a coincidência de a final ser disputada em Sevilha dão-nos alento para tentarmos construir mais uma página bonita da nossa história", escreveu o líder máximo dos portistas, na revista "Dragões".