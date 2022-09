Pinto da Costa: "É difícil expressar o que vai na alma, há pessoas que não contava encontrar"

Declarações de Pinto da Costa, que recebeu esta quarta-feira o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

Recordações: "É uma honra enorme para mim a vossa presença. Há 46 anos, eu entrei pela primeira vez como diretor de futebol recém-eleito na AF Porto. Uma casa modesta, que muitos não conheceram, de que muitos não se lembrarão, que ficava na Rua José Falcão. Ia lá semanalmente, porque não havia computadores, telefones... Tudo tinha de ser tratado no local. Aí, aprendi a ter um respeito enorme pelo dirigismo associativo. Pessoas que ficavam longe dos holofotes da Imprensa, longe da visibilidade de toda a gente, mas de dedicação extrema, os verdadeiros obreiros da educação de jovens do futebol em Portugal. Tive o prazer de conhecer o Dr. Sardoeira Pinto, que punha entusiasmo em tudo aquilo a que se dedicava. Mais tarde, a associação cresceu, eu assumi a presidência do FC Porto e tive uma pessoa muito querida, Adriano Pinto, que foi para mim um professor do que é obstinação de conseguir as vitórias dentro dos objetivos traçados com lealdade e a finalidade de vencer. Um exemplo que ainda hoje guardo com muita saudade, que foi substituído por um grande amigo, o dr. Lourenço Pinto, que manteve o mesmo caminho e muito contribuiu para o seu desenvolvimento. Dois amigos, dois mestres, dois presidentes de que muito me orgulho."

Ajuda da AF Porto: "Hoje, sr. presidente, pode estar orgulhoso por ser continuador brilhante daquilo que os seus antecessores fizeram. Os tempos são difíceis, os clubes estão mergulhados em dificuldades, sobrecarregados de impostos, mas a AF Porto tem ajudado e muito em todos os escalões."

Sentimento: "É difícil expressar o que me vai na alma. Queria agradecer profundamente este galardão, que terá um lugar muito especial no meu gabinete. Só o prestígio desta associação, a maior do país, com números impressionantes, conseguia ter nesta plateia, para uma simples entrega de um prémio, tão ilustres pessoas, a nata do nosso futebol, a nata do poder autárquico. Há pessoas que não contava encontrar, mas fico muto feliz. A dra. Luísa Salgueiro é filha de um amigo meu, que foi meu contemporâneo a jogar no FC Infesta. Por isso, vi-a nascer, porque o seu pai era solteiro quando fomos colegas. O sr. presidente da CM Gaia é um amigo, exemplo do que é ser um autarca, príncipe dos autarcas. Fico muito grato pelo que tem feito pelo Porto, pela região do Porto. Fico muito contente quando vejo os seus sucessos. Por sua iniciativa e amizade, sou cidadão de Gaia, como sou de Gondomar e tenho um prazer enorme em ter aqui o seu presidente."