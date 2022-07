Pinto da Costa e as críticas ao FC Porto: "Foi isso que levou o Pepe a dizer que somos o alvo a abater..."

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu uma entrevista ao Porto Canal este sábado.

Títulos, críticas e comentários negativos ao FC Porto: "Onde? A Comunicação Social é localizada em dois ou três jornais que vivem e se sustentam nisso. Agora, nas redes sociais não têm cara. Se tiver uma rede social posso dizer mal de si, do Braga, do V. Guimarães, de qualquer clube e fica lá escrito. Isso não quer dizer que sejam adeptos e sócios do FC Porto. Sei que isso hoje faz parte da vida, faz parte da comunicação, mas é uma coisa que não tenho, não leio e nem dou o mínimo valor, porque vir um indivíduo dizer que é portista de coração, desde pequenino... Lembro-me que uma vez vinha de um jogo do Benfica que ganhámos na Luz e, na brincadeira, um amigo portista telefonou para o presidente do Benfica a dizer: "Senhor presidente, estamos muito consternados, vim do Porto de propósito ver o jogo". E ele dizia: "Tenha paciência, isto há-de melhorar". Tudo na risota, foi uma comunicação que lhe fizemos... Não dou valor nenhum a isso. Depois temos outra situação, em que, aí sim, somos sempre martelados: naqueles programas dos "paineleiros". É muito engraçado, porque dizem que não levam nem dão recados, mas estão sempre ao telefone a receber mensagens e a mandar. Mas não dão recados, estão só a perguntar ao boletim meteorológico se quando saírem está a chover ou vai estar sol. Mas aí é como é. Esses programas existem, as pessoas são escolhidas para isso, algumas, coitadas, sei que precisam disso para poder viver melhor - não digo para sobreviver - e outras é incompreensível. Por exemplo, agora uma empresa como a Microsoft ter num daqueles programas do Correio da Manhã um alto quadro, que abre a boca para respirar e injetar ódio no FC Porto, no presidente e em tudo que seja do FC Porto, acho que é triste. Não me incomoda nada, mas é triste. Quando se chega a um ponto de que um quadro alto da Microsoft vai ao Correio da Manhã fazer as figuras que faz, mostrar um ódio, que é sempre uma palavra e um sentimento horrível, a uma instituição e a várias pessoas, é lamentável. Quando chega a este ponto em que a Microsoft permite, que é um tal Mauro (Xavier), salvo erro, não é mouro, é Mauro, chegue a esse ponto... As pessoas cada vez veem menos. Chamaram-me à atenção para esse indivíduo, vi um bocado, mas normalmente não vejo."

Críticas como combustível: "É isso mesmo. Ainda ontem referi isso. Dá-nos força, une-nos. As contas do FC Porto são positivas e, naqueles que têm altos e baixos, os que têm os bronzes e as pratas, quando são positivas, vem lá o presidente administrativo, era o Angelino Ferreira ou o doutor Fernando Gomes, atualmente na federação. Se são negativas, apareço eu. A mim isso mete-me graça, mas não me preocupa nada. As pessoas que me conhecem podem achar que estou aqui a falar, mas não ligo nada a isso. E quando acontecem coisas dessas, elas servem para unir. É isso que levou o Pepe, no regresso, a dizer que já sabe que somos a força a abater. A abater não é pelos adversários, porque o adversário quer abater todos. O Braga quer ganhar a todos, o V. Guimarães quer ganhar a todos, o FC Porto quer ganhar a todos. Portanto, não é a isso que ele se refere. Refere-se a essas palhaçadas desses programas lamentáveis."

Pepe disse que temos de fazer melhor: "Acho que tem de ser sempre esse o espírito de toda a gente, porque ninguém é perfeito e consegue atingir a perfeição. Mas não se pode pensar que já fizemos isto e queremos ficar por aqui. Podemos não conseguir, mas queremos. Temos que querer. O objetivo tem que ser alcançar mais. Não podemos pensar baixo. Temos de pensar alto, com as condições que forem, com tudo o que tivermos. Se todos derem o máximo, como se tem visto ultimamente, conseguiremos os objetivos. Estou de acordo com o Pepe, este ano temos que fazer melhor e vamos fazer melhor."

Mentalidade positivo: "Acho que sempre houve... Não me lembro de não encontrar no FC Porto equipas que não tivessem essa mentalidade, porque quem não tiver essa mentalidade, quem não for exigente consigo mesmo e com os outros e não tiver objetivos altos, não pode estar no FC Porto."