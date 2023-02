Pinto da Costa: "Somos um clube habituado a dificuldades"

Declarações de Pinto da Costa no âmbito do relatório de contas do FC Porto no primeiro semestre, em que o clube registou um prejuízo de quase dez milhões de euros, ligeiramente melhor que o obtido no período homólogo.

"A primeira metade da época manteve o FC Porto na crista da onda, com a firme vontade de manter a equipa como dona dos mais importantes troféus do futebol português. Depois de uma temporada de sucesso, a nova época começou com a conquista da Supertaça. Era o ponto de partida para novos desafios, com a certeza que teríamos pela frente um ano ainda mais difícil, não só pelo empenho de todos os adversários em vencerem o campeão, como pela permanente campanha das centrais de propaganda que nos atacam permanentemente, consequência da inveja que causamos. Somos um clube habituado a dificuldades, a ultrapassar obstáculos que obrigam a muito trabalho e a uma constante capacidade de superação", escreveu Pinto da Costa, no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Só assim foi possível inverter a entrada em falso que tivemos na Liga dos Campeões, com duas derrotas nas duas primeiras jornadas, largamente compensadas com quatro vitórias consecutivas, o que permitiu passar do último lugar para o primeiro. A nossa equipa, o nosso treinador, eu enquanto presidente, não podemos nunca prometer vitórias, porque isso só se consegue no campo, mas também já não precisamos de prometer empenho e dedicação, porque todos os que gostam e acompanham o FC Porto sabem que lutamos sempre pela vitória, pela conquista e que não nos temos dado nada mal. Vamos continuar a ser competitivos e a acreditar que em maio vamos ter razões para celebrar, como ainda recentemente celebramos a conquista da Taça da Liga", completou.