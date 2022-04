Pinto da Costa e a transcendência do desporto

Um artigo de opinião de Jorge Araújo, antigo treinador da equipa de basquetebol do FC Porto.

A experiência académica encetada entre 2017/2022 "obrigou-me" naturalmente a estabelecer uma quanto possível relação entre a minha experiência desportiva, a literatura e a filosofia.

Por exemplo, Manuel Alegre, em homenagem a Eusébio, escreveu: "Havia nele a máxima tensão. Como um clássico ordenava a própria força. Sabia a contenção e era explosão. Não era só instinto era ciência. Magia e teoria já só prática. Havia nele a arte e a inteligência. Do puro e sua matemática, buscava o golo mais que golo - só palavra. Abstração ponto no espaço teorema. Despido do supérfluo rematava. E então não era golo - era poema".

António Reis, em homenagem ao futebol enquanto espetáculo, disse: "Aos domingos o golo no estádio chega até minha casa e até ao mar. O próprio sol é uma imagem de couro no espaço. A chuva uma imagem de redes batidas. Ah! Que fazer senão esperar pela semana dormindo."

Mia Couto, referindo-se aos seus tempos de jovem praticante de futebol, descreveu-nos a sua experiência da seguinte forma: "Quando jogávamos, deixávamos de ser nós. Deixávamos de ser. E éramos tudo, todos. Vivos e mortos se perfilavam no panteão dos que nunca perderam. Na minha gloriosa equipa, eu era avançado de centro. Um eufemismo, talvez, designar-me desse modo. Porque eu apenas fintava. Nunca rematava. A minha alcunha em chissena já dizia essa habilidade: eu era o kiywa, o fintador. Um fintabolista, como chacoteavam outros. Faltava, porém, um nome para a minha inabilidade. "Caraças, para ganhar é preciso marcar, pá! Esse gajo é um poeta. É o que ele é: um poeta." Palavras de Jujú Chuteirinho, o nosso treinador. Talvez ele, o mister, tivesse razão. Talvez o meu terreno fosse realmente a poesia. Mas a beleza do futebol não está no golo. Como na arte do namoro: o fascínio está nos preparativos. O encanto está no que não pode ser traduzido nem em números nem em palavras. A partida de futebol é sempre mais do que o resultado."

Também Ortega e Gasset estabeleceu uma relação entre a filosofia e o desporto. "Que relação teve Ortega com o desporto? Perguntará alguém que não seja um conhecedor da obra orteguiana. Podemos considerá-lo um filósofo do desporto? Encontramos nele alguma justificação da importância da Filosofia do Desporto? É certo é que durante décadas (embora com mais frequência na segunda e terceira do século passado), os textos do pensador espanhol aludem ao desporto e, sobretudo, ao caráter desportivo de certas formas de viver, em que aos nobres guerreiros de outras épocas se vem juntar o "gentleman", o praticante de um ou mais desportos e o filósofo. O interesse de Ortega pelo desporto dá-se, principalmente, por duas ordens de razões: - Por um lado, toma o desporto como uma das tendências do seu tempo, a respeito do qual sente ser indispensável meditar; - Por outro lado, encontra no universo desportivo um conjunto de imagens que lhe permitem caracterizar, por analogia, a vida humana e a Filosofia enquanto maneira peculiar e heroica de viver (Amoedo, M., A., O significado filosófico do esforço desportivo em José Ortega y Gasset (Estudos Filosóficos, São João del-Rei, nº 12 (2014), 109-117.

Naturalmente, Manuel Sérgio enquanto meu constante incentivador desta minha recente viagem ao mundo filosófico acrescentou num determinado momento, "a Filosofia, no quadro dos saberes universitários, tem a seguinte e nobre missão: fundamentar, inter-relacionar e complementar. No meu modesto entender, fundamentar, inter-relacionar e complementar todas as formas de conhecimento, mormente o conhecimento científico... Inter-relacionando o Desporto e a Filosofia, o Desporto ensina à Filosofia que a transcendência é o sentido da vida." Sérgio, M., O Desporto como ciência e como filosofia, (Edição digital do Jornal a Bola, Ética no Desporto, 2016).

No fundo, poetas, escritores, filósofos, etc., todos eles contribuíram ao longo dos tempos para o transportar para a vida do conceito de transcendência permanentemente presente no mundo do desporto; pois é nessa capacidade de superação que, tudo o que é humano encontra a sua significação e o seu sentido.

Ora, quem melhor que o Jorge Nuno Pinto da Costa para ilustrar através dos seus muitos êxitos desportivos esse mesmo conceito de transcendência?

Parabéns!