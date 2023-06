Pinto da Costa e a Taça de Portugal: "Em mente um objetivo claro: chegar a Oeiras e vencer"

Pinto da Costa assina um artigo no programa oficial da Taça de Portugal. Domingo, a partir das 17h15, FC Porto e Braga medem forças na final do Jamor

"Quando em outubro, começámos em Anadia este percurso na Taça de Portugal, tínhamos em mente um objetivo claro: chegar a Oeiras e voltar a vencer um troféu que conquistámos na época passada", refere Pinto da Costa, que ssina um artigo no programa oficial da Taça de Portugal.

"Nas últimas seis épocas, desde que o Sérgio Conceição é treinador do FC Porto, esta é a quarta vez que atingimos a final da Taça de Portugal. É um registo muito bom, que dá conta da seriedade com que todas as competições são enfrentadas neste clube, e a que queremos dar continuidade para fecharmos a época com três títulos", diz ainda sobre o Braga-FC Porto que se joga este domingo, a partir das 17h15.

"Temos noção de que pela frente estará um adversáro muito valioso, que, há dois anos, até foi o último a conseguir a proeza de nos eliminar desta prova. Conto, por isso, com um grande jogo de futebol. E espero que todos os adeptos possam desfrutar dele, especialmente os nossos", concluiu.