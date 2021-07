Pinto da Costa e a saída de Adriaanse: "Por razões um bocado impensáveis ele resolveu sair"

Novo episódio do programa "Ironias do Destino" fez o presidente do FC Porto, Pinto da Costa recuar a 2006

O título de Adriaanse: "O Co Adriaanse era um excelente treinador e implantou um sistema novo, jogando com três defesas, Bosingwa, Pepe e Pedro Emanuel. Ao princípio, deu alguma confusão, mas depois com a melhoria tática acabou por resultar. A vitória definitiva do título foi em Penafiel, com um golo do Adriano e depois, curiosamente, ganhámos a Taça de Portugal frente ao V.Setúbal, também com um golo do Adriano."

E a despedida do holandês: "Foi logo a seguir. Estávamos no estágio, houve ali uns pequenos conflitos com os jogadores, por razões um bocado impensáveis e ele resolveu abandonar. Quem dirigiu a equipa na Supertaça foi o Rui Barros. Ainda em 2006, contratámos o Jesualdo Ferreira, que viria a ganhar três campeonatos consecutivos, é o único treinador na história do FC Porto a conseguir esse feito."

Os motivos para chamar Jesualdo Ferreira: "Fomos surpreendidos com a saída do Co Adriaanse, faltavam oito dias para começar o campeonato. Vir um treinador que não conhecesse a equipa e o futebol português era impensável. O Jesualdo Ferreira estava no Boavista, tinha feito um bom trabalho no Braga e eu conhecia-o perfeitamente. Sabia das suas fantásticas qualidades e entendi que, na altura, era o homem certo. Quando o contactei pela primeira vez, ele aderiu imediatamente, chegámos a acordo com o Boavista para o libertar. Venceu três títulos em quatro anos, o que foi excelente."