Pinto da Costa e a relação com os treinadores: "Se é preciso ser bom observador? Tem de ser"

Novo episódio do programa "Ironias do Destino", no Porto Canal, com a presença do presidente do FC Porto, Pinto da Costa ​​​​​​

Forma de se relacionar com os treinadores: "Cada um tem a sua personalidade e os seus métodos de trabalho. No fundo, é fácil, porque os objetivos de quem treina e quem dirige são os mesmo, ganhar. A nossa função é criar condições para que o treinador possa ganhar e o treinador, mais do que ninguém, quer ganhar."

Observador: "Felizmente tem havido sempre uma perfeita sintonia entre Direção, presidente e treinador. Se eu achar que não me vou entender com a personalidade do treinador, não é possível. Feita a escolha, o que é preciso é estar em perfeita sintonia e cada um, seja em que lugar for, tem de dar o seu máximo. Se é preciso ser bom observador? Tem de ser [risos]"